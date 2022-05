Gimena Accardi habló sobre su ex amiga la China Suárez y qué le pasa cuando la critican

Ya no son tan amigas Flor de la V apuntó picante contra Calu Rivero: "Me gustaría saber..."

Gime estuvo en LAM para hablar de todo y las panelistas le preguntaron por su relación actual con la ex de Benjamín Vicuña. “Con la China tengo una buena relación, cordial. Nos hemos cruzado en miles de eventos. No es mi amiga, pero es una persona que yo quiero y le deseo lo mejor”, dijo la actriz.

Yanina Latorre, punzante, quiso saber qué le pasa a Gimena Accardi cuando en LAM critican duramente a la China Suárez. “No es que me jode, pero como me pasa con cualquiera que veo muchos van solo a uno y lo entiendo, pero no me gusta que le den tanto”, aclaró la novia de Nico Vázquez.

Sobre su actual vínculo, Gime no cerró la puerta a una reconciliación con la China. "No sé la verdad, nunca digas nunca, viste como cuando te separás, que queda todo bien pero no volvés, pero de verdad la quiero y le deseo lo mejor”, aclaró a las panelistas de LAM.

Accardi aseguró que cuando eran amigas ella intentaba aconsejarla pero que desconoce a la China cuando la ve en la televisión. "A veces vos ves una persona dando notas que no es en realidad como es ahí, yo la conozco y ella no es así. Ahora hace mucho que no me vinculo con ella, pero hasta la edad que me vinculé con ella era lo más”, recordó.

¿Habrá reconciliación entre las ex Casi Ángeles? El tiempo lo dirá.