GH: Paloma rompió las reglas y se quedó sin beneficios

Así lo anunció Gran Hermano frente a todos los participantes: “Una vez más, debo recordarles que el líder debe mantener en estricto secreto su decisión de salvar a un integrante de la placa. No puede expresar o insinuar a quién salvará o subirá”, se escuchó en la casa.

"Paloma, he observado que no respetaste estas normas que confieren a tu liderazgo”, agregó.

Y cerró, contundente: “Te he visto hablar sobre el tema con más de un compañero, especulando entre todos cuál debería ser tu mejor elección. Pero esta decisión no debe ser consultada con nadie, es una potestad propia que debe mantenerse en secreto hasta que Santiago del Moro te pida que nombres a los compañeros que salvarás o subirás a la placa. Por este incumplimiento, Paloma, he decidido anular por completo tu beneficio. Muchas gracias”.