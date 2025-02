Gaby Espino habló de su cita con García Moritán y lo destrozó

Y agregó: “Veníamos charlando por redes sociales, pero siempre como amigos más que como pareja. No tengo ni idea si la voy a volver a ver. Estas cosas siempre cambian la dinámica un poco de la parte linda de conocerse. Salimos a comer una vez”.

Sobre la impactante foto de su mano sobre las piernas de la modelo, con picardía, el ex de Pampita afirmó: “Uno es cariñoso. Nos estamos conociendo, está todo bien”.

La versión de Espino

Gabriela declaró: “Yo a Roberto lo conocí el sábado que fuimos a cenar. Tenemos amigos en común, hablamos y me invitó a cenar. Ahí nos conocimos, la pasamos bien, pero fuimos simplemente como amigos”.

La modelo afirmó: “A él solo lo vi una vez, solo nos vimos una vez ese sábado y no sé nada más. No tengo ningún tipo de relación con él, me parece un hombre agradable pero no lo conozco más allá. Esa es toda la historia y el tiempo me dará la razón porque no me verán más con él. No existe ningún tipo de relación, por eso me sorprendió tanto la nota de prensa y que llegaran esas fotos, porque fue una salida como amigos. Quisiera contar más, pero no tengo para decir porque solo lo vi una vez y ya”.

Recordemos que el empresario y la actriz venezolana cenaron en el exclusivo restaurante “Los Fuegos by Francis Mallmann”, ubicado en el Faena Hotel de Miami. Luego, ambos disfrutaron juntos del show en el Faena Theatre, invitados por el relacionista público internacional Gaby Álvarez.