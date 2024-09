Furia Scaglione estalló contra la Argentina por algo insólito

Juliana “Furia” Scaglione , la ex participante de Gran Hermano sigue dando que hablar. Ahora la mediática se quejó por stream de la Argentina, ya que no la premian a ella y se tiene que ir a Miami para que le den una estatuilla.

Enojada Insólito: como no fue convocada, Furia llamó a un "apagón" para que sus seguidores no vean los Martín Fierro

¿Qué dijo Furia sobre Argentina?

“Es horroroso que en mi propio país no me premien” comenzó diciendo Furia. "Que tenga que sacar la Visa para ir a otro lado, a Miami a buscar un premio por ejemplo. Y va a pasar, y les va a doler en el alma. ¿Cómo puede ser que mi país no me premia?"; cabe destacar que ella no fue invitada a los Martín Fierro.

"Es algo ilógico, loco. ¿Qué les pasa? ¿Cuánta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso? No creo que todos sean así, quiero seguir confiando en que la gente es buena, y en que la gente de mier... va a desaparecer. Váyanse, hijos de pu... Y sino arránquense los ojos de la envidia, mueran de envidia", sentenció la ex Gran Hermano.

FURIA INDIGNADA CON SU PAIS



"Es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada, me tengo que ir a Miami a buscar un premio [...] es algo ilógico, ¿qué les pasa? ¿cuánta envidia tienen? ¿el argentino es envidioso? [...] arránquense los ojos de envidia" pic.twitter.com/UeWPsQkdzQ — TRONK (@TronkOficial) September 11, 2024

Furia contó en sus redes sociales que fue nominada en Brasil a los BreakTudo Awards: "Dos ternas. Los furiosos como mejor fandom internacionalmente, y yo ternada como súper estrella de reality show".

"Ya estar nominados internacionalmente otra vez es increíble, primero fueron los @mtvmiaw y ahora los @breaktudoawards de Brasil. Tengo el fandom más grande y más hermoso. Gracias furiosos, ya estar ternados es demasiado", agregó.