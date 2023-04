Fuerte acusación contra una de las estrellas más importantes de América TV

La que hizo el letal pedido fue Cinthia Fernández, indignada por el tratamiento que Karina Mazzocco le dio en su programa “A la tarde” al escándalo que protagonizó con sus vecinos, a los que enfrentó con gas pimienta luego de que le destrozaran la puerta de su casa. La panelista de El Trece no tuvo piedad con Pamela David, la diva de América TV.

La joven fue muy frontal: “Esto lo digo de corazón a Pame. Tu familia es la encargada de este canal, Pame, no tenés nada que ver, pero lo que sí te quiero decir es que como programación es horrible ver la saña y la violencia contra una mujer como todo el programa de Karina Mazzocco. A mí me da vergüenza”.

Cinthia Fernández le dejó bien claro a su colega que quiere que den de baja el ciclo de Karina Mazzocco: “Si yo fuera el director general del canal… No permitiría que existiera esa violencia. Bueno, Marcelo Tinelli o tu marido, o quien sea el gerente de programación, yo no lo permitiría, a mí me da vergüenza porque no está bueno de ver, sinceramente, más allá de que yo sea acá la damnificada, no está bueno de ver”.

Antes de que la pobre Pamela David pudiera responder, Cinthia Fernández redobló su ataque: “Lo hicieron todo el año pasado con mi exsuegra. Yo entiendo el número, entiendo el show, entiendo todo, pero a ese programa puntual se le va de las manos”.

En ese punto, Cinthia volvió a pegarle a Karina Mazzocco: “Y encima, lo más paradójico de todo, me tengo que bancar la bastardeada de Karina Mazzocco como desde un lugar superior, mirándome como quién sos y dice: ‘Ustedes saben el estilo de Cinthia Fernández’. El mismo estilo por el que me llamó a principios de año, porque quería que esté en su programa. ¡Saquémonos las caretas, chicas!”.