Florencia Peña cumplió 50 años e hizo un balance: qué confesó

Con este sentimiento de gratitud, la actriz escribió: “Hoy solo quiero celebrar”. Peña compartió su agradecimiento hacia sí misma, haciendo un repaso de los desafíos y momentos de felicidad que definieron su trayectoria: “Atravesé tempestades y seguí andando. Busqué, arriesgué, me caí, me reinventé, lloré, reí, amé. Le puse acción al deseo”.

Para ella, esta mezcla de vivencias le permitió evolucionar y transformar las dificultades en una fortaleza para avanzar. “Fui muchas, fui todas las que quise. Nada me definió nunca. Tampoco nada me detuvo. El odio siempre lo convertí en fuerza para seguir andando”, expresó. Y agregó: “Busqué siempre estar en los lugares que me hacían crecer. Donde pude llevar alegría, ahí fui. Donde había amor, ahí me quedé. El sufrimiento lo reconvertí en fuerza. La vida nunca me pasó inadvertida. La disfruto y también la sufro, pero nada me detiene”, escribió acerca de su trabajo, pero no tuvo reparos en destacar que si bien esto es una parte muy importante de su vida, lo mejor que tiene es su familia.

Al reflexionar sobre lo más significativo de su vida, Peña aseguró que su “mejor creación” es su familia: “Mi gran propósito. Mi hogar. Ese lugar donde el amor y la luz se unen. Mis hijos son el amor de mi vida. Mi respuesta a todo. Ese lugar incondicional donde poder ser sin prejuicios. Crecer juntos será siempre mi mejor plan”. Además, extendió su gratitud a los seres queridos que la han acompañado en su camino: “El amor de mis padres; mi hermana hermosa, llena de amor; mi marido, mi mejor compañero de ruta; mis amigos, la gente con la que comparto mi existencia”.

Cerró su mensaje con un entusiasmo renovado: “Me agradezco seguir intentando; haber fracasado y volver a levantarme. Acá estoy para seguir andando. Esto recién empieza”. En sus palabras se refleja la importancia de la autenticidad, el amor y el crecimiento personal, y sus seguidores se sumaron a los saludos con mensajes de afecto y reconocimiento en este cumpleaños especial.

Desde sus inicios como actriz infantil, se destacó rápidamente en teatro, cine y televisión, consolidándose como una figura icónica del humor y el entretenimiento. Con personajes inolvidables en programas como Casados con hijos, construyó una carrera marcada por su autenticidad y su capacidad para reinventarse, explorando también roles como conductora y productora.

Un par de horas más tarde, su hijo Juan Otero, con quien tiene una relación muy especial y con quien comparte trabajo en el Cantando 2024 (América TV). El joven usó sus historias de Instagram para dedicarle un corto, pero no por eso menos tierno mensaje a su madre; Juan eligió una foto tomada durante el reality de canto en la que ambos están con una sonrisa en los labios y escribió: “Cumple la más llorona y la más linda mamá del mundo. Te amo”.

FUENTE: Infobae