Florencia confesó con qué frecuencia se bañaba en Gran Hermano: "Me lavo..."

Ya una vez afuera, Florencia fue invitada a La noche de los ex donde los panelistas le preguntaron sobre este rumor. “Se habló mucho de tu lavado o no de pelo, queríamos saber si era cierto. ¿La estrategia era decir que no te bañabas y que el pelo no te lo lavabas? Flor enemiga del agua y de todo lo que sea aseo”, dijo Robertito Funes Ugarte. Con una sonrisa, la joven confesó: “Si me hacía colita con gel, me lavo el pelo menos de lo habitual. El cuerpo todo los días”.