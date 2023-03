Filtraron escandalosos videos de Camila de Gran Hermano: "Más usada que..."

La participante de “Gran Hermano” fue tratada de misógina, gordofóbica y discriminadora por las tremendas frases que suelta en sus grabaciones.

Por ejemplo, en uno de los videos afirma: “Si me vas a cambiar que sea por una dama, no por una vieja que dan ganas de preguntarle cuánto cobra la noche”. En otra grabación, Camila ironiza sin piedad: “Cuando se hace la inalcanzable y está más usada que baño público”. Pero esto no es lo peor, porque la joven afirma en otro video: “Cuando me entero que soy cornuda pero la piba es alta villera”.

Una tuitera compartió varios de estos videos y escribió: “Menos mal que no opinabas de los demás. Estás rebajando a otras mujeres por no ser como vos”.

La joven también se burló de las personas que no pueden controlar su peso mientras ella siempre se mantiene delgada, sin hacer ninguna clase de dieta: “Cuando él es obeso y yo me como todo lo que aparezca”.

En la grabación más criticada de su Tik Tok, Camila afirma: “Cuando me quiere chamuyar, pero yo soy rubia de ojos claros y flaca, pero él es un negro chaqueño que no vive en un barrio privado”.

Ante este video, un tuitero no pudo contenerse y destrozó a la joven modelo e influencer con fuertes palabras: “Además de clasista se burla de la salud mental, pero bueno, Cami es re buena, ¿no?”.