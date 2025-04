Filtran un estremecedor audio del médico de Diego Maradona: "Que fume marihuana"

“Que él deje el chupi (alcohol). Eso sería lo mejor“, remató.

Luego razonó: “Lo que pasa que lo está combinando las dos (marihuana y alcohol), y ahí la cag... Mañana yo voy a buscarle la vuelta”.

LA POSTURA DE AGUSTINA COSACHOV

“Yo creo que la postura que están las hijas y demás nos van a tirar todo el fardo a nosotros con respecto a los enfermeros, que nosotros decidamos. Y en realidad no me parece tan incoherente y nos tiren el fardo nosotros decidamos si necesita enfermería o no porque eso no sé si las hijas tienen que decidirlo”, manifestó Cosachov en una charla.

Luego rebatió la coartada de su interlocutor: “Entiendo tu punto de cubrirnos, pero me parece que todo (hay que hacerlo) de forma justificada. Podríamos hacerlo con el consenso de ellas.

“Bancá un cacho con los enfermeros, porque si no es como que sacamos a todos de golpe, pero yo creo que de a poco hay que ir limpiándolos (echándolos)“.

“Por ahí podríamos plantear enfermería de noche, que es cuando menos gente hay, y después ya durante el día que es cuando está Maxi Pomargo... O que Maxi le de la medicación. No sé, se me ocurre pensar. Pero por ahí más adelante, por ahora que se la fumen las enfermeras”, cerró Cosachov, la psiquiatra de Maradona.