Filoso: L-Gante chicaneó a Mauro Icardi y dejó brutalmente expuesta a Wanda Nara

Cuando Susana le preguntó si estaba enamorado de Wanda, L-Gante fue claro y directo: “Pasaron muchas cosas, pero no, no estoy enamorado” .

Sin embargo, agregó un comentario que despertó aún más curiosidad: “Pasa que está Mauro Icardi en la casa, mirá si viene y dice algo y está el marido”.

L-Gante sobre la foto viral besando a Wanda Nara

Durante la charla, Susana Giménez mostró la foto del beso entre L-Gante y Wanda Nara que se filtró en los últimos días, y el cantante explicó el contexto: “Esa foto fue hace mucho. Fuimos a un boliche en Luján y a la salida pintó foto en la Basílica. Esa imagen salió a la luz la semana pasada, pero fue hace tiempo”, aseguró L-Gante, minimizando la relevancia actual del encuentro.

image.png

El artista también tuvo palabras de elogio hacia Wanda, a quien calificó como “una gran mujer, una gran mamá”, y contó cómo se conocieron: “La conocí en un evento de boxeo, en el que estaba el Chino Maidana. Ella estaba al lado mío y ahí comenzamos a hablar”.

La situación sentimental de L-Gante tras los rumores de romance con Wanda Nara

En cuanto a su situación actual con Wanda, L-Gante aseguró que ya no tienen contacto frecuente: “No nos hablamos más. Ahora mismo estoy enfocado en mí. Yo no me voy a dejar basurear por personas que son más grandes que yo”, concluyó el cantante, dejando entrever que la relación con la empresaria no terminó de la mejor manera.