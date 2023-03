Feroz cruce entre Coti Romero y la Tora de Gran Hermano: "Tu macho..."

Todo comenzó cuando Coti declaró: “Cuando salgo de la casa escuché que La Tora les decía a las chicas que pensaba que yo era celosa, envidiosa y que yo afuera iba a ser de esa forma”. En ese punto, apuntó contra Lucila: “Quería saber si seguís pensando eso”.

La Tora le respondió: “Para dejar de pensar eso, tengo que hablar con vos. Por la imagen tuya en la casa, pienso que sí. Pero recién salgo, ojalá podamos hablar y aclarar un montón de situaciones que vivimos”.

Coti no quedó convencida y le respondió: “Vos dijiste que yo le tenía muchas ganas a Nacho y, sinceramente, eso fue armado con el ‘Cone’ porque no queríamos que Nacho te salve a vos de la placa y que abandones la casa. Y terminó siendo así. ¡Nunca me gustó Nacho! Le tengo mucho cariño porque coincidimos en muchas cosas, pero no es el tipo de chico que me puede gustar. ¿No viste que eso fue armado?”.

La Tora le contestó: “Sí, lo vi, pero vos venías desde la semana uno con él, cuando no estabas con el ‘Cone’. (Dirigiéndose a Georgina y a sus panelistas) Después, ella estaba en pareja con Alexis, pero en vez de pedirle la remera a su macho se la pedía a Nacho. Y eso que yo todavía no estaba con Nacho. Esta fue la única cosa de celos que le dije a Nacho. Le dije: ‘Fantasma, le das la remera’”.

Coti no aceptó este argumento: “¡Desde el principio yo dije que iba a entrar a jugar con los hombres!”.

Lucila contraatacó diciendo: “¡Pero sacaste a todas las mujeres!”. Su compañera fue sincera: “¡Justamente! Yo iba a jugar con los hombres. ¡¿Y cuál es el problema de que saque a las mujeres?! ¡Capaz te molestó que te haya sacado! Pero es un juego y hay que sacar de a uno”.