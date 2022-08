Fernando Gago, el infiel: "Me cag* con media Argentina"

La actriz argentina Mica Vázquez estuvo invitada al programa "PH, Podemos Hablar" y recordó su noviazgo con el actual DT de Racing, Fernando Gago . Fueron pareja hace más de una década, durante cuatro años, y al parecer el joven ya era todo un picaflor... e infiel . "Me cag* con media Argentina", dijo Mica.

Pasado no tan pisado

En ese contexto, explicó que se fueron a Madrid cuando ambos tenían 19 años porque ella lo acompañó cuando a Gago lo transfirieron al Real Madrid. "Por suerte en ese momento no había Instagram, lo que hubiese sido... Mucha gente, dobles relaciones, infidelidades. Y yo estaba totalmente enamorada de él. Me separé porque me cag* con media Argentina", agregó entre risas.