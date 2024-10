Falleció la actriz más querida de la serie División Palermo

El hombre no ocultó su dolor: “ Se fue Nilda, la Betty más linda que ‘División Palermo’ hubiese podido tener. Era una persona brillante, sensible y de las mejores actrices que conocí ”.

Korovsky confesó: “Fue mi amiga durante 15 años y al final me pude dar el lujo de actuar con ella. Mientras edito sus escenas de la segunda temporada y escucho sus mensajes de audio donde me hacía reír, me doy cuenta que la voy a extrañar mucho”.

La fuerte historia de vida de Nilda Sindaco

La actriz fallecida.jpg

La actriz estudió en la Escuela Nacional de Artes Dramáticos, fue escritora de teatro y vocera de la salud mental tras haber estado internada en el Borda y en el Moyano.

En una entrevista con la “Revista Crítica”, realizada en 2023, Nilda contó: “En el Borda estuve un año. Pasaron cosas y volví a caer. Me tuve que internar acá en el Moyano, donde estuve tres años, hice teatro con el grupo en Mar del Plata y tantas cosas. Después me fui, estuve 10 años externada y volví a caer. Salí hace dos años, hice la serie lo más bien y me agarró EPOC después”.

La artista explicó: “Me deprimí mucho, y al deprimirme tanto, sentí que tenía que internarme de nuevo. Y acá estoy. Y no es fácil mantener una carrera así porque estando acá perdí oportunidades de trabajo. Por ejemplo, me llamaron para participar en una película, pero no pude ir por temas de salud y no me volvieron a llamar”.

Sobre los talleres de teatro en el neuropsiquiátrico, Sindaco dijo: “Maravilloso, viví momentos hermosos, pero ya no participo de ninguno. Le tengo fobia a hacer teatro en los hospitales. Yo siempre hice teatro. Me gusta actuar. Hacer humor, drama, y cualquier cosa que surja. Pase a ser el genio del loquero, pero ya no me interesa hacer teatro acá”.