"Estoy separada": Wanda Nara confirmó el fin de su relación con Mauro Icardi y disparó contra la China Suárez

Wanda Nara puso fin a la escalada de rumores y confirmó su separación de Mauro Icardi. La empresaria se lo dijo a Luis Ventura a través de un mensaje que fue difundido en A la tarde (América). “Estoy separada”, dijo la futura conductora de Bake Off, quien por estos días se encuentra en Buenos Aires, mientras su marido viajó a Estambul para reincorporarse al Galatasaray.

Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Wanda, ratificó los dichos de su defendida. “Ella ya lo dijo. Está separada. Y no va a decir nada más”, le manifestó la letrada a Teleshow, y aclaró: “Aun no se firmó el divorcio”. En este sentido, habrá que estar atentos a los pasos legales de un arreglo que se anticipa millonario, y vale destacar que del 15 al 26 de julio, habrá feria judicial en la Argentina, por lo que no habrá actividad en Tribunales.