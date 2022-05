España y Buenos Aires: cómo la China Suárez y De Paul estuvieron juntos

Hace un tiempo que el jugador de la selección argentina Rodrigo De Paul aparece en todos los portales... de espectáculos sobre todo. Es que luego de haberse separado de Camila Homs se lo vinculó sentimentalmente con Tini Stoessel, relación que finalmente se confirmó cuando aparecieron las fotos. Pero como era de esperarse comenzaron a aparecer rumores que no dejan en paz a nadie. Trascendió que De Paul habría tenido al menos dos encuentros con la China Suárez , uno en España y otro en Argentina previo a hacer oficial su relación con la cantante y en las últimas horas revelaron más detalles.

La noticia fue difundida en el programa de chimentos "Intrusos". Los periodistas afirmaron que la ex pareja de Benjamín Vicuña habría estado presente en un día clave en el estadio Atlético Madrid observando juga bien de cerca al jugador de fútbol. El mismo día fueron la mamá de sus hijos, Camila, y Tini Stoessel con la esposa del Cholo Simeone. Las tres juntas, en distintos puntos del gran predio.

Maite Peñoñori dijo en el programa: "me está escribiendo una persona del entorno de Rodrigo. Yo le pregunté si estuvo con la China. Y me dice 'dos veces, por lo menos, confirmado". Como para agregar más pólvora, indicaron que uno de los encuentros que aún no tiene su foto reveladora fue en Madrid y el otro en Buenos Aires.

China2.jpg La China Suárez, modo "futbolista" por una acción solidaria. España, ¿uno de los lugares del encuentro con De Paul?.

Y si hablamos del encuentro que habrían mantenido en Argentina, los periodistas indicaron que todo comenzó cuando fueron a cenar a una reconocida pizzería en grupo. Cuando terminó ese momento, ambos de retiraron juntos y solos. Pero en cuánto a este rumor, el jugador habría desmentido la información al periodista Flavio Azzaro.

Hasta el momento solo hay silencio. Ninguno salió a aclarar nada. Cabe destacar que como sucede con la relación que están manteniendo la intérprete de "Miénteme" y el jugador de la Selección Argentina poco se sabe ya que ambos mantienen un bajo perfil.