Escándalo y denuncia contra Karina La Princesita: de qué la acusan

Y explicó: “Fans de la cantante la están denunciando por incumplimiento de sus acciones y estafa. El espectáculo tenía que empezar a las 21 y recién empezó a la 1 de la mañana. El público que me ha contactado está re caliente”.

Etchegoyen detalló: “El lugar era abierto, había solamente una carpa que la gente se iba refugiando del frío, pero estaba saturada y mucha gente se terminó yendo. Estas personas están pidiendo que se les devuelva el dinero”.

El periodista explicó: “Obviamente había gente también que estaban desde muy temprano en el lugar, incluso personas que viajaron de otras provincias para verla. ‘Estafaron a la gente en su buena fe y desconsiderado todo’ es el textual que a mí me cuentan diferentes personas”.

Eugenia Schlatter contó su experiencia personal: “Yo llegué con mis amigas antes de las 9 de la noche al complejo donde se hacía el recital, pero Karina llegó recién a la 1 de la mañana y yo a la medianoche decidí irme porque ya tenía los dedos azules del frío. Es una falta de respeto lo de Karina y su equipo y a mí me cuentan también que esto forma parte de su modus operandi porque ya pasó en otros lados”.

Embed - Escándalo con Karina La Princesita: “La denuncian por estafa e incumplimiento de acciones”

Dicho todo esto, es importante recordar que la cantante viene de atravesar un complejo momento de salud que contó en sus redes sociales: “Yo me acuerdo de lo que sentía y de lo que veía en ese momento era negro, no me acuerdo ni dónde estaba, calculo que estaba de gira o en mi habitación. No fue una sola vez fueron varias, de sentir que ya no había salida de ningún tipo. Lo que me pasaba es que yo no me quería matar, pero me quería morir. No es que yo decía: ‘Bueno, de qué forma me puedo quitar la vida’; no lo pensaba, quería morirme”.