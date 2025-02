"Es un...": Lali Espósito reapareció, defendió a María Becerra y destruyó a Javier Milei

La joven aseguró: “Yo creo ser siempre respetuosa, es raro que me saquen de mis casillas y es más, mi madre me retaría. Él [Javier Milei] tenía tanto para decir de las cosas que están pasando en el país que es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí, que soy una cantante. Tendrá sus motivos para hacerlo, los cuales no me interesan”.

La artista afirmó: “Es una época en la que se va contra eso, contra un discurso de odio y formas de mierda de dirigirse al otro. Esa no es mi forma. Si tengo o quiero dar mi opinión siempre será con la mejor. Él es un delirante, pero bueno, acá estamos. María es una campeona. Cuando te pasa algo así te limitás a estar tranquilo y entender por qué el otro intenta decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta. Allá el que lo piensa. Hago mucha terapia para poder hacer frente a este tipo de situaciones”.

Embed - "El presidente es un delirante": Lali habló del escándalo con Milei y defendió a María Becerra

En las redes sociales muchos cibernautas remarcaron que, durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, la artista se mantuvo callada y no habló de los casos de corrupción, de la cuarentena eterna ni de las acusaciones contra el entonces presidente por usar su posición para, supuestamente, acosar y acostarse con periodistas, actrices y cantantes.