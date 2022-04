Entre Ángel de Brito y Canosa se pudrió todo, ¿por qué?

El reconocido periodista de espectáculos y conductor de "LAM", Ángel de Brito, hizo una revelación que no muchos imaginaban. Es que el chimentero confesó el motivo por el cual no tiene una buena relación con su colega, Viviana Canosa, y se pudrió todo. Pero como es "picante" en cada declaración que brinda, De Brito dejó entrever que no es el único que carga un mal recuerdo de ella.