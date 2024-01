Enojadísima, Sabrina Rojas le respondió a Flor Vigna

Flor Vigna no dudó en salir a defender a su pareja: “Sé que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Y me quedo con eso”.

La joven remarcó: “Si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos, se desvive por sus hijos”.

Flor reconoció: “Siento que todo fue un poquito injusto. Por no querer dar notas y preferir no salir a hablar, a veces Lu queda mal parado, pero no es así. Él es re buen papá”.

A Sabrina Rojas no le gustó nada que la bailarina la llamara injusta y salió a responderle en “Intrusos”: “Ay, Dios, ¿qué te puedo decir? Flor no tiene vínculo con mis hijos, así que no creo que esté muy al tanto de cómo es Luciano como papá, porque no tiene cotidianeidad. Está de novia, creo yo, con una versión de Luciano, que es la versión novio”.

La modelo reconoció: “Mis hijos cuando tuvieron relación la adoraron, porque ella es muy amorosa cuando los ve, pero después ese vínculo medio se perdió”.

En ese punto, Rojas volvió a ponerse picantísima: “Opinar, decir 'es injusto'... Hay una versión que no sos parte, entonces cómo podés saber qué sucede y qué no sucede en nuestro vínculo con nuestros hijos. Yo si no me quiero meter, aunque estén hablando de mi novio, te digo: 'Ay, no tengo idea, dinámica de ellos como papás, no me voy a meter en eso'”.

Video de Sabrina Rojas respondiéndole a Flor Vigna en “Intrusos”: