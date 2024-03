Emilia Claudeville brilla en 'Reverso': "Siento que es un momento de cosechar lo que vengo sembrando"

Reverso29904 copia (1).jpg

-Han pasado ya algunos semanas del estreno de ‘Reverso’, ¿qué nos podés contar de la experiencia?

-Ha sido increíble, se ha pasado rapidísimo. La verdad es que viene siendo espectacular. La obra viene saliendo fantástica y las repercusiones están siendo, de verdad, muy buenas. Nosotros confiábamos mucho en el material porque estábamos muy encantados nosotros: actores, actrices, directores, productores. Estábamos muy encantados con el material, pero siempre es una apuesta, sobre todo en un circuito más comercial. Es la primera experiencia de Matías –Feldman, el director de la obra- y primera experiencia mía también en este ámbito. Entonces era una apuesta y estamos muy, muy contentos con la reacción del público. La verdad es que están saliendo contentos y después se quedan a darnos unas devoluciones muy, muy amorosas, sobre todo por parte de nuestros colegas, de nuestras colegas actrices y actores.

-¿Cómo vas llevando esta nueva versión de Emi Claudeville actriz de teatro comercial?

-Estoy encantada. Siento que es una especie de momento de cosechar lo que vengo sembrando hace mucho tiempo en relación a mi formación, a mis estudios, a mis prácticas teatrales, a todo mi trabajo con mis maestros. Mi formación viene desde hace mucho tiempo y siento que esta obra es como un fin en sí mismo. No es que estoy haciendo esta obra para que venga otra cosa. Hay algo que esta obra materializa para mí. Estar yo en vivo haciendo algo escénico es lo que más me conmueve, lo que más me convoca. Mi versión de actriz ha tenido por ahí más despliegue como la audiovisual, si se quiere. Entonces hay algo de esto que se condensa, que es el hacer teatro. Es fantástico. Esta experiencia con el público, con ese momento donde estamos artista y público en un acuerdo haciéndonos el aguante es fantástico. Estoy muy contenta y muy entusiasmada. Me entusiasma lo que está pasando y me dan ganas de cuidarlo, de hacerlo bien y volverme muy buena en esto. Y siento que es una linda oportunidad con esta obra.

-‘¿Este ‘Reverso’ es un cierre a un ciclo de la Mili que venía formándose y al mismo tiempo es un disparador para lo que pueda venir por delante?

-Te tengo que corregir porque no me gusta tanto la palabra ‘cierre’. No cierro nada, más bien siento que esto abre, despliega algo más. Más que la actriz, la modelo, la bailarina, la actriz de teatro o la conductora, yo a todo eso le pondría un ‘y’. Yo soy la suma de todas esas cosas porque son las que me han ido conmoviendo, motivando e interesando muy genuinamente. Yo con mucha curiosidad y responsabilidad me he hecho cargo de cada uno de mis intereses y lo he hecho siempre muy en serio a cada cosa. Desde el momento que yo me fui de San Juan me hice cargo todo el tiempo de mis deseos y de mi curiosidad. La curiosidad para mí siempre ha sido un motor bastante honesto. Entonces, más que cerrar y abrir algo nuevo, siento que se despliega algo que yo ya vengo siendo. Todos estos últimos años desde que dejé la tele, lo único que estoy haciendo es actuar, es entrenar teatro con maestros hermosos, es escribir mis textos, es hacer lecturas al respecto. Yo no estudié periodismo cuando trabajaba en la tele, yo trabajaba de modelo y trabajaba en la tele. Mi formación me la di en estos años. Cuando terminé con Duro de Domar, a los 27, dije ‘yo quiero ser actriz’. No quiero actuar porque tengo carisma y porque doy bien en cámara. Yo necesito para trabajar con seguridad, con tranquilidad, con solvencia y con seriedad. En algún punto, esto también es un alivio y una especie de premio a la constancia del trabajo.

reverso_alta73.JPG

-¿Qué tal llevás trabajar con la misma persona con la que después compartís el resto de la vida?

-Es imposible separar absolutamente todo, esa es la verdad. Desde el momento en que me convoca hubo mucha claridad por parte de los dos. Yo le dije que necesitaba quedarme tranquila y que, más allá obviamente de la amorosidad de la propuesta, me estaba convocando por actriz y no por ser su pareja. Y él me frenó y fue muy contundente. Matías es muy contundente y muy serio en su trabajo y me dijo: “Yo en mi trabajo jamás haría algo que no esté 100% seguro que va a ser lo mejor para el producto final, para la obra”. Estamos juntos hace seis años y él viene viendo cosas mías, materiales míos, escénicos, audiovisuales, cosas escritas. Él me dio la confianza para desde el minuto uno entrar sólida al proyecto. Y también creo que esa confianza que me dio también tiene que ver con la amorosidad, del amor que tiene por mí, porque quizá un director o una directora que te convoca no te da tantas explicaciones. El hecho de que Matías es mi pareja es algo innegable, es algo que no puedo dejar afuera del teatro. Trabajamos perfectamente como director y actriz, tenemos un vínculo súper como dinámico y repiola para trabajar, pareciera que ya hubiéramos trabajado antes juntos. Eso es bonito porque nos conocemos mucho. Es muy difícil separar absolutamente todo. Cuando salís del teatro, después de ensayar 6 horas, ¿de qué vas a hablar camino a casa? ¿Del dengue? No, vas a hablar de la obra. Y cuando vas a hacer la comida vas a hablar de la obra. Así estamos. Ahora que ya estrenamos, intentamos descansar un poco y que la obra no sea el único tema que nos convoca, pero la verdad es que los dos estamos tan entusiasmados con el trabajo, con el resultado del proyecto, con el trabajo del equipo, con el elenco, con todo. Un poco nos hacemos cargo de que no es tan fácil dejar las cosas afuera de casa.

-Hablame del elenco. Carla Peterson es la que más registramos en San Juan, pero a la distancia da la sensación que son todos son grosos, ¿no?

-Sí, el elenco es un ‘Dream team’. Es el equipo soñado, encabezado por Carla Peterson, que es una tremenda líder actoral, una tremenda actriz. Yo estoy encantada, sorprendida y agradecida con que haya sido ella. Es una persona de la que tengo mucho para aprender a nivel profesional, no solo técnicamente, sino humanamente. Y no lo digo demagógicamente, lo digo real. Se nota que tiene mucho, mucho oficio. Es una delicia verla trabajar con una energía muy bonita que genera algo muy lindo también en la grupalidad. Estoy como muy encantada con ella, aprendiendo y tratando de disfrutar del vínculo que hemos creado. Estamos teniendo un vínculo rebonito. Compartimos camarín y ya tenemos 8 meses trabajando en la obra, o sea que ya tenemos un vínculo bien especial. Y del resto del elenco solo tengo cosas bonitas para decir. Están Marco Antonio Caponi, Nicolás García Hume, Diego Cremonesi y Juan Isola. Con algunos había trabajado y con otros no, pero son actores espectaculares, cada uno en su especificidad. En la obra cada uno brilla por su particularidad. Matías también tuvo la astucia, la inteligencia y la sensibilidad para escribir una obra increíble una vez que ya teníamos como casi cerrado el elenco. Matías un poco que escribió en post de nosotros y eso es una oportunidad espectacular porque el director está escribiendo un personaje donde sabe que vos podés exprimirlo al máximo. El elenco realmente brilla, se luce en la obra.

REVERSO_GRUPAL_PRENSA_01 (1).jpg

-‘Reverso’ la está rompiendo en Capital Federal, ¿pero existe la posibilidad de que en algún futuro a mediano plazo se pueda disfrutar en San Juan?

-En principio tengo que arengarlos a que vengan. En Semana Santa hacemos funciones todos los días y agregamos funciones el lunes feriado. Es una fecha donde viene mucha gente del interior y se apunta a un público más turístico. Y lo mismo para las vacaciones de julio porque nosotros estamos hasta julio incluido. A los sanjuaninos que vengan a Buenos Aires tengo que decirles que vengan s ver la obra porque se la van a pasar divino. Y, por supuesto, está todo mi deseo de llevarla a San Juan. Todavía no tengo tiempo, ni cabeza, ni cuerpo para ponerme a ejecutarlo, pero quiero que vaya.

-Y la última. ¿Qué es ‘Reverso’ para vos?

-Siento que es una obra necesaria, ¿por qué digo necesaria? Porque es una obra que toca la temática de la otra realidad, de la realidad virtual con la que convivimos permanentemente. Toca esa temática, pero no desde explorar la virtualidad, sino como esa realidad virtual es la plataforma donde exorcizamos todo lo que nos pasa en esta realidad que es la tangible. Siento que ‘Reverso’ no busca bajar ninguna línea, pero sí siento que nos invita y que nos mete en este tema de qué es real y qué no, según qué, cuándo y quién. La obra me está devolviendo todo el tiempo información muy genuina, real. Para resumirlo, me gusta también pensar que las cosas no son de una manera, no son tan así como lo vemos a primera vista. Para mí ‘Reverso’ es eso, es una obra que vos por ahí empezás a verla y pensás y entendés que es de una manera y después es completamente de otra. Siento que la vida misma es un poco así, incluso es interesante verse a uno mismo o pensarse a una misma también así. No definirse o cerrarse de una sola manera, sino también darse la posibilidad de ser de otra forma.