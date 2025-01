Elba Marcovecchio habló tras la muerte de Lanata: contó cómo fueron sus últimos días y acusó a una periodista de mandarle mensajes "subidos de tono"

“Me costó porque no la podía caretear, estaba triste, y la respuesta básica que tenía que era decir que era ‘bien’, no me salía, no podía mentir. Es lo más normal que esté triste”, comenzó diciendo acerca del duelo que está atravesando. En cuanto a la última etapa de vida de Lanata, Marcovecchio detalló cómo fueron esas jornadas difíciles. “Yo a Jorge lo veía en paz y me mataba. Lo veía irse y no podía hacer nada. No podíamos hacer nada con los médicos, y los últimos días Jorge no tenía nada, y yo le leía y le leía como si pudiera forzarlo hasta por una cuestión de egoísmo, y le leía todo el tiempo. En mi corazón sentía que se iba, pero una parte de mi corazón esperaba el milagro, y no llegó. Y cuando no llegó el milagro, le agradecí a la doctora Mariana Lestelle, que me dijo que no hable más de batallas, que no se ganan o se pierden batallas”, continuó con la voz quebrada.