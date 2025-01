Javier Milei habló sobre Jorge Lanata y dijo por qué no se expresó el día de su muerte

El mandatario les recriminó a los periodistas que le exigían una opinión sobre Lanata: “¿Quién carajo se creen que son para exigirle a alguien opinar? Eso muestra el ombliguismo del periodismo. Días después de Lanata partió Leo Dan y no veo que hayan pedido que todos hablen de eso. El problema son los periodistas, que creen que son el centro del mundo”.

En este contexto, el referente libertario contó una anécdota desconocida que lo une con el periodista: “Nunca se lo manifesté y él nunca supo el gran agradecimiento que tengo. Yo estaba en la casa de mi mamá, en Devoto, era domingo. Lanata había hecho una previa de que se venía un informe tremendo… Confieso que era televidente intenso de ‘Periodismo Para Todos’. Al otro día tenía que trabajar temprano y mi mamá me dijo que me quedara y después me iba. Le dije que no porque me levantaba temprano, así que veía el programa en mi casa y después me iba a dormir”.

Para el jefe de Estado, esa decisión fue determinante, ya que, pocos minutos después de llegar a su departamento, una explosión en el edificio desató un incendio: “Pensé que lo habían censurado a Lanata. De repente empiezo a respirar el aire, estaba raro. Conan se va al balcón y yo fui al balcón. Una vecina me llama y me dice: ‘hay un incendio’”.

El presidente logró rescatar a Conan, quien pesa aproximadamente 90 kilos, bajándolo por las escaleras: “Conan estaba bien, el problema era yo, estaba cianótico, me había puesto azul. Pude haber tenido muchas diferencias, pero cuando yo me jugué la vida por mi hijo de cuatro patas yo estaba en mi casa gracias a que estaba yendo a ver el programa de Lanata”.