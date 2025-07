El video de la "Locomotora" Oliveras hablando sobre la vida y la muerte que es viral

Mientras familiares, colegas y fanáticos esperan una evolución favorable, las redes sociales rescataron un recordado testimonio que Oliveras brindó tiempo atrás en el programa ESPN F Show, conducido por Alejandro Fantino. En esa entrevista, la boxeadora dejó una profunda reflexión sobre la vida, la muerte y las prioridades humanas, que hoy cobra un nuevo sentido.

DALE LOCOMOTORA, FUERZA LOCA.



— Sueca (@Witchreinaa) July 17, 2025

“¿Qué es lo que extrañarías si te estás por morir en 10 minutos?”, planteó Oliveras, con crudeza y lucidez. “Pensalo bien… en qué pensarías… en respirar, en comer, en abrazar, en el Sol, en caminar. No en los problemas, el puterío, el quilombo…”.

Con esa misma franqueza que la caracterizó arriba del ring, rechazó las preocupaciones banales y puso el foco en lo esencial: la salud, los afectos, la naturaleza, el disfrute del presente. “Ni siquiera sabés qué ropa te van a poner en el cajón. Capaz que la peor”, ironizó. “¡Estás vivo, sos hermoso, tenés salud… eso no hay plata que la pague!”.

Durante el reportaje, Oliveras también compartió su postura frente a la tristeza: “Yo no estoy triste nunca. Me levanto con ganas, con garra. Si aparece un problema, lo peleo. Y no me amargo por pelotudeces”. Para ella, los verdaderos problemas eran otros: “Un cáncer terminal, que se muera un hijo… eso es un dolor grande”.