El Tucu López y Sabrina Rojas unidos por una gran noticia

El ex de Sabrina Rojas arrancó confesando: “ Yo siempre quise ser bombero. Y ya teniendo la edad que tengo dije: No voy a dejar para después, para cuando no esté más, las cosas que me quedan pendientes ”.

El joven confesó: “En Tucumán, yo tenía un cuartel cerquita de mi casa, a cuatro cuadras, y me flasheaba ver salir autobombas. Veía a los muchachos adentro y... no sé, me quedó algo en el alma y dije: Vamos a cumplir los sueños. Hace falta tener mucha vocación, muchas ganas. Si no lo sentís, no durás”.

Sobre las tareas que realiza y la enorme cantidad de energía física y mental que requieren, el ex de Sabrina Rojas confesó: “Por un lado, hay mucha adrenalina. Y por el otro, está bueno saber que vas a dar una mano en una situación complicada. Somos bomberos voluntarios, no cobramos un mango. Muchos de mis compañeros y compañeras terminan de laburar ocho o nueve horas y se vienen para acá. Yo estoy haciendo la obra ‘Sinvergüenzas’, estoy de gira, y cuando no estoy en esa, vengo acá, al cuartel. En el cuartel de San Isidro tenés que cumplir 52 horas de guardia mensuales más una guardia de 12 horas obligatoria de fin de semana”.

El galán terminó la charla revelando: “Además te tenés que quedar a dormir una vez por semana en el cuartel. Y a todo eso se suma que no podés no venir al cuartel por más de 72 horas”.

El apoyo de Sabrina Rojas

La actriz se mostró muy feliz por la nueva tarea que emprendió su ex pareja: “Siempre ha tenido ese hermoso impulso de ayudar. Siempre ha tenido esa inclinación por servir a otros”.

Y agregó: “Es sorprendente la dedicación que muestra, se prepara, rinde exámenes. Está realmente emocionado con esto. Parece ser un sueño que siempre tuvo en mente”.