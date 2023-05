El triste adiós de una de las figuras más queridas de El Trece

El ex marido de Araceli González pondrá en ese horario un nuevo magazine conducido por el Pollo Álvarez y Leandro Leunis.

Carina Zampini también al borde del despido

La diva se alejó de El Trece tras el final de “El Gran Premio de la Cocina”, pero regresó este año para ponerse al frente de “Lavaplatos”, un ciclo similar a “MasterChef”.

El problema es que el magazine no funciona como Adrián Suar esperaba y, por ese motivo, el hombre fuerte de El Trece decidió buscar una reemplazante.

Suar convenció a Paula Chaves que deje Telefe y se encargue de un ciclo similar a “Lavaplatos” pero en su versión famosos: es decir, todos los que participen del programa serán celebridades.

El plan de Adrián es reemplazar el programa de Carina Zampini por el de Paula si los números de la modelo son mejores que los de la actriz.

En una extensa entrevista que concedió días atrás, Carina alabó su nuevo programa y reconoció que no le importaba el rating, algo que no le habrá caído nada bien a Suar: “Es un show en una competencia de cocina que aporta un entretenimiento sano para los televidentes. Lo que ya tenemos ganado es que hacemos algo desde ese lugar y que en el medio la pasamos bien. Cuando conducía ‘Morfi’ en vivo no me gustaba que me dijeran el rating por la cucaracha. Yo seguía las directivas, pero no me gusta estar tan pendiente de la misma manera que yo no me consumo a mí misma, no miro los programas que hago”.