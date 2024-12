El terrible relato de una participante de Gran Hermano que fue abusada cuando tenía 16 años

Cuando cada uno de los concursantes expresaba los deseos por los que decidieron ingresar al juego y qué esperan a su salida, ella dijo lo propio. “Me gustaría que se me abran puertas para el modelaje, que siempre en mi familia me tiraban comentarios y yo lo veía tan lejos. Hoy en día estoy acá, sé que es una puerta enorme ”, comenzó relatando.

“Quiero apuntar a dos lados, ayudar a los niños primero, a las fundaciones y todo eso. Me gusta mucho ayudar. Siempre que podía, desde chiquita, me iba a cuidar a abuelos o a bebés. Después, también me gustaría ayudar mucho a las mujeres, crear un refugio para mujeres”, dijo acerca de la posibilidad de ganar el reality show.

El terrible relato de una participante de Gran Hermano

Enseguida, abrió las puertas a un recuerdo doloroso en su vida. “Viví muchas cosas fuertes con mis pocos años que tengo, que son 21 y mi familia también a la par. Así que me gustaría apuntar por ahí también”, dijo con algo de suspenso. Acto seguido, pasó a dar detalle de aquello que había vivido. “En un momento abusaron de mí sexualmente y cuando no sabía dónde ir, me hubiera gustado mucho tener un lugar o apoyo y todas esas cosas. Apuntaría ahí, no por mí, sino por más mujeres también que callan, sobre todo acá en la Argentina, que todo queda ahí a la nada”, se explayó Tito ante la mirada de sus compañeros.

Un rato después, Luz se apoyó en Luciana para contar un poco más de aquel hecho que ocurrió sufrió cuando tenía 16 años. “Ni a mi mamá se lo pude contar, siempre quedó como un abuso y nada más. Y callé un montón de tiempo, porque todo el tiempo estaba como sonriente, feliz, y hasta el día de hoy agradezco a Dios tener una sonrisa que me salga del corazón, porque la vida me bendijo en muchos aspectos", analizó

La convivencia se vuelve cada vez más difícil dentro de la casa en especial cuando se trata de rivalidades por intereses amorosos. Ahora, un nuevo triángulo se formó entre Jenifer Lauría, Giuliano Vaschetto y Luz Titoque elevó la temperatura entre los participantes. Ninguno dará el brazo a torcer, en especial cuando los celos nublan la mente de los jugadores y los lleva a tener un comportamiento que genera revuelo ante los fanáticos.

Luego de la gala de nominación, Jenifer expresó su molestia al ver a Luz con una prenda que parecía pertenecerle a su pareja. Al ver pasar a Vaschetto por la puerta del living, la joven lanzó: “Te hago una consulta, rey, ¿qué hace Luz con tu campera?”. Descolocado, el santafesino contestó: “A mí no me la pidió. Andá a preguntarle, ya que le tenés bronca”.

Con los sentimientos a flor de piel, Lauría expresó: “No me hagas explotar… Esa es tu campera. Ahora le voy a decir: ‘¿Qué hacés con la campera de mi novio?’”. La competidora no tuvo que esperar mucho tiempo para hacerlo, ya que tan solo unos segundos después, la jujeña entró al living con la prenda mencionada, por lo que le llamó la atención con un chasquido de dedos. “¿Qué hacés con la camperita de él? ¿No es de él?”, indagó, con un tono amenazante. “Me la dio Carlos a mí…”, respondió ante la acusación.

Las palabras de Tito descolocaron por completo a su rival. “Ah, bueno… Perdón”, contestó la expareja de Ricardo Centurión, lo que dio por finalizada la escena de celos que intentó armar ante las cámaras. Sin embargo, esto no evitó que dejara en claro su aversión ante la jugadora, en especial cuando se enfrentan ambas a la eliminación el próximo domingo