El swing sanjuanino se viste de gala para el 'Jazz Day'

Difícil momento El preocupante posteo de Coti Sorokin: "Quizás no me quede opción"

Trío BBC

“Los BBC trío está formado por Fabricio Bachin (vientos y voz), Leo Belli (guitarra) y Martín Castro Meglioli (percusión). Es una propuesta que nos permite trabajar con libertar, crear desde los arreglos y la improvisación. Tomamos clásicos del jazz, de la música andina, de la música folklórica argentina y del rock argentino y les hacemos arreglos desde nuestra mirada con ritmos argentinos y con la libertad de la improvisación. Estamos muy contentos de formar parte de este festival”, comentó Martín Castro Meglioli.

MARTIN.jpg Martín Castro Meglioli, un jugador de toda la cancha 'percusionista', aporta su arte a BBC Trío.

Bad Mojo

“Nuestra banda está integrada por Ayelén Salinas (voz), Ariel Aballay (armónica) y Diego Desimone (guitarra). Somos un conjunto de blues tradicional acústico que se formó en el año 2012. Nuestra conexión con el jazz está vinculada más que nada por el lado del repertorio que interpretamos. Hacemos géneros como Nueva Orleans o Blues Clásico Femenino, que son antecedentes del jazz", afirmó Ayelén.

image.png Diego Desimone es el encargado de las guitarras en Bad Mojo.

GON Trío

“Agustín Díaz (bajo), Marco Antonio Castillo (batería) y Maxi González (piano) somos los integrantes de GON Trío. Nació en el 2023 y es una banda que está más inclinada a lo que es el jazz fusión y ese estilo nos permite experimentar con otros ritmos como el hip hop, funk y otros. El jazz para nosotros es un medio que nos permite poder expresarnos musicalmente. Esto lleva de la mano un gran conocimiento de recursos que nos dan esta posibilidad. También nos permite disfrutar de nuestros instrumentos y a su vez embellecer las canciones de otros intérpretes", repasó Maxi González.

image.png El baile de Maxi González con sus teclas, sello de identidad en GON Trío

Leo Francile (gran invitado)

"Mi historia con la música empezó cuando yo era muy chico. Mi abuelo tenía un montón de instrumentos y yo aproveché. Estudié música, he pasado por mucho géneros como el flamenco, rock, pop y hasta estuve en un grupo vocal. He tenido una historia variada, pero hoy el jazz representa para mí una charla entre los músicos y el público, y que tiene una particular que me encanta que es esa improvisación que se da ese día, en ese momento y que quizá no se vuelva a repetir nunca. Es una charla en un momento único", expresó Leo.

image.png Leo Francile aterrizó en San Juan para compartir su voz jazzera con todos en el TB

Elmer Meza, director musical de EM Jazz

"Estoy muy feliz de ser parte, en esta ocasión como solista, de los festejos del Día Internacional del Jazz. La verdad es que llevamos varios años sembrando jazz y música en la provincia de San Juan. Recientemente estrené y lancé al mundo mi primer álbum llemado 'El Cauce de los Sueños', donde se plasma mi recorrido desde Honduras hasta Argentina. El jazz para mí es un lenguaje universal, es comunicación, es libertad, es compartir y este 30 de abril estaremos compartiendo con todos los proyectos de jazz que tiene San Juan", indicó el eximio trompetista.