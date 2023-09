El regalo sorpresa de Coki Ramírez a Marcelo Tinelli: "Me da vergüenza mostrarlo"

En la noche del jueves, Coki Ramírez y su compañero Tato Ortiz se presentaron por segunda vez en Bailando 2023. Apenas entró la cordobesa al estudio de América, Marcelo Tinelli comenzó el clásico mano a mano con la cantante en el que la seducción estuvo a la orden del día . “Ella siempre está en mi corazón”, confesó cuando la tuvo cerca. Acto seguido, le preguntó a Coki qué hacía todas las noches. “No es que yo esté celoso ni nada por el estilo, pero como decís que no salís y sí salís, hasta le tiraste onda al Pelado Trebucq el otro día acá”, lanzó.

“Yo estaba acostado en la cama tapado hasta la cabeza y me escribe Ángel y me dice: ‘Está Coki en esta fiesta’.”, le dijo después mientras Coki intentaba hablarle al oído.“A mí no me tenés que dar explicaciones,me encanta que salgas todos los días. La vida está hecha para salir, no como yo que estoy en un retiro espiritual, que pasa más por el budismo, me prendo unos sahumerios”, continuó entre risas. Sin embargo, la cantante aclaró que ella “no sale porque no le da el cuero y le cuesta recuperarse”.

“Estoy sola acá, en Buenos Aires, y sola por elección, aunque me quieran involucrar, no salgo de noche, no tomo alcohol. Y te traje algo. Hace 13 años que te estoy esperando mi amor”, le disparó directamente a Marcelo, mientras le explicó que le había hecho una mini búsqueda del tesoro para que encuentre su regalo. Así, el conductor comenzó a seguir las pistas que le fue dejando a cada paso. Primero, adentro de la malla que tenía puesta Coki, luego en el escote de Moria Casán, en la camisa de Federico Hoppe y con una de las bailarinas de ShowMatch. Cuando llegó a la última pista, Tinelli leyó en voz alta: “La que millones de personas quisieran pisar”. Así que, decidido, caminó hasta las escalinatas de la pista y adentro de los focos de las luces encontró finalmente el obsequio de Coki: una cajita de madera cerrada.

“¿Es un elemento para jugar sexualmente?” preguntó en tono de broma y la abrió. “Hay una crema, me da verguenza leer la carta: ‘Hola mi vida, traje la cremita’, y enseguida se detuvo. “Guardámela que me da no sé qué mostrar esta frase”, pidió. Para distender, Coki cantó a capela “Por debajo de la mesa” y al terminar se dieron un tierno abrazo entre los dos, que culminó con un beso en la mejilla del conductor hacia la cordobesa.

A continuación, la pareja bailó en la pista al ritmo del merengue. En el momento del puntaje del jurado, comenzó como es habitual Ángel de Brito. “Coki, te quería preguntar por ese tuit un poco desafortunado que pusiste dirigido a los chicos de Gran Hermano”, arrancó el conductor de LAM. Pero Coki negó que su mensaje hubiera sido para alguien en particular. “Simplemente asentí a un tuit que había escrito Tartu (Augusto Tartúfoli) sobre las nuevas generaciones. Literal, pienso que ni saben lo que quieren de la vida. Y si se malinterpretó pido disculpas”, cerró la cordobesa.

“En cuanto al baile, me gusta la apuesta de la coach. Sencillo, efectivo, bailado, alegre, me gustó y algo que venía marcando Moria del truco final: metieron un gran final a cargo del bailarín, buenísimo para que no falle”, reconoció Ángel y su puntaje fue un 7.

Luego, debutó esta temporada Aníbal Pachano como jurado invitado en reemplazo de Pampita Ardohain quien se tomó unos días de vacaciones. “Volver siempre hace bien”, saludó el coreógrafo. Acto seguido se puso a criticar al streaming. “Opinan de cosas que no saben”, les disparó.

En cuanto al baile de Coki y de Tato, Pachano fue optimista. “Esta pareja me gusta, está muy bien que vengas renovada, tenés que cambiar la locución, a esta altura tenés que decir que estás divina y dejar de decir que estás cansada”, le aconsejó. “Quiero decirles que me encanta el bailarín, y la verdad que me gustó el merengue, buena elección. Pero Coki, concentrate, porque hay momentos que te dispersás. Cuando bailás, es solamente reflejar lo mismo que te pasa en el canto. Mi nota es un 7″, concluyó.

A Moria Casán le gustó la performance de la pareja. “Me gustó, en un merengue clásico, recorrieron bien la pista, impresionante el truco del bailarín y me gusta que hagan lucir a los bailarines. En el caso de Coki, falta ese punch que diga ‘guau’, falta explotar el físico. Me encanta que tengas la cola tapada, porque estoy harta de ver colas al aire. Bienvenidos a la pista, sabrán mi puntaje luego”.

Marcelo Polino también se mostró contento con la danza. “Me gusta esta Coki que vino renovada, pero está muy preocupada por Milett, porque Coki tiene la ilusión de poder concretar con vos, Marcelo”, reveló el periodista. “La describió como ‘la maldita lisiada de la novela mexicana’ que te quiere robar a vos. Bueno, redondeando, me gustó mucho la propuesta”. Y su voto fue un 5. “El mejor puntaje entre ayer y hoy: 19 puntos”, exclamó Tinelli y Coki se despidió agradeciéndole al conductor su presencia este año en el programa.

