El problema de salud que podría arruinar el sueño mundialista de Morena Beltrán

La alarmas se encendieron entre los fanáticos de Morena Beltrán cuando la rubia empezó a pedir por Instagram consejos para combatir la difonía. A pesar de los intentos de todos por aconsejarla no tuvo otra opción que caer a un hospital en Doha para tratarse.

“Actualizamos el parte porque no quedó otra que ir a la guardia. Me dieron tipo un paf con medicación. Dijo el doctor que era lo mejor porque es bien localizado”, dijo la joven muy preocupada. Es que si no se recupera por completo no podrá seguir transmitiendo el Mundial Qatar 2022 para la cuenta oficial del Comité de Entrega y Legado de la Copa Mundial de la FIFA. La periodista se encuentran en Qatar produciendo contenido para esta cuenta de Instagram y no poder hablar sería un gran problema para poder llevar adelante su trabajo.

Morena beltrán.webp

Más tarde, Morena compartió una foto junto al médico que la atendió y le recetó los remedios para poder seguir trabajando. “Un genio Cijo. Muy gentil y nos acompañó en todo el proceso. Es de India y fan de Messi y Argentina. Sufrió el partido con Arabia y lo festejó con México como nosotros je, je. Lo queremos”, dijo. Ahora, sus esperanzas están puestas en recuperarse por completo para el sábado, día en que Argentina se enfrentará a Australia por octavos de final. A cruzar los dedos.