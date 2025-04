El preocupante posteo de Coti Sorokin: "Quizás no me quede opción"

“Hola gente, paso por acá esta vez para contarles que estoy hace un par de días con un cuadro de Ciatalgia súper agudo que me está complicando mantener en pie los compromisos de viajes y agenda para estos días”, comenzó diciendo el artista junto a una imagen de un pasillo de la clínica en la que estaba. El mensaje continuó expresando cómo se sentía Sorokin en los días previos: “Venía intentando no tener que cancelar, ni posponer nada , pero quizás no me quede opción. (emoji con lágrima) Estoy bien eh. Y haciéndome todos los estudios y tratamientos necesarios. Voy a ir comentando cómo sigue todo. Gracias por el cariño siempre”.