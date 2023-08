El picante vaticinio de un tarotista para Boca y River en la Libertadores

"Las cartas indican que Boca va a pasar de ronda pero no la va a tener fácil, le va a costar bastante. Se nota que hay un problema interno y es viejo, no viene de ahora", explicó y sobre las chances de lograr la séptima, lanzó: "Hay muchas chances. No es un sí rotundo. Es más un sí que un no, pero hay mucha inestabilidad. También podría ser algo en la institución que no está bien".

Agregó, además, que Juan Román Riquelme ganará las próximas elecciones y ve que el paso de Edinson Cavani por Boca será exitoso: "Las energías de él están muy favorables. Excelentes. Todos los focos van a estar sobre él. Se nota que le trae esperanza a Boca y muchos triunfos".

Diferente fue lo que expresó al momento de lanzar las cartas para River. Si bien señaló que tiene chances de avanzar a cuartos, dijo que ganar le será difícil quedarse con la Libertadores: "Está complicado. Está en la misma situación que Boca, pero los Xeneizes tienen más chances. Pero tiene grandes chances de pasar. No se puede dar un sí rotundo, pero le va a costar. Va a tener trabas. Creo que el arbitraje se le va a poner en contra, algún error o polémica que lo pueda dejar afuera".

Para cerrar, y al ser consultado si se puede dar una nueva final continental entre Boca y River, fue tajante: "No parece. Si se da va a partir más de una negociación que de la parte futbolística. Quizás no será de Libertadores, pero si alguna final pendiente que tengan. Creo que tienen una final pendiente, la van a jugar en poco tiempo, pero va a ser fuera del país".