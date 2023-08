El periodista deportivo del momento quiere conquistar a Coti Romero

No obstante, estuvo como panelista en LAM, mientras que Yanina Latorre reemplaza a Ángel de Brito, ya que se encuentra de vacaciones en Brasil y fue ella quien mandó al frente a la ex participante de Gran Hermano, sobre un nuevo pretendiente que estaría tratando de conquistarla con mensajes .

Al cierre del programa, Latorre disparó: ‘’Está muerto de amor con vos, tenés un montón de pretendientes. Me enteré de uno, el periodista deportivo que te escribe”, lanzó. A lo que Coti no dudó en reírse y contestar: “Me escribió y me dijo que rechazó una nota porque no hay nada que hablar de eso”.

Quién es el pretendiente de Coti Romero

Yanina Latorre logró su cometido y develó con quien va a trabajar Coti Romero: “Está muerto con Coti, el pretendiente con el que va a laburar Coti y que van a terminar en algo es el señor Gastón Edul”.