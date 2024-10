El nuevo escándalo con brujería incluida que involucra a 4 ex Gran Hermano

El escándalo que involucra a 4 ex Gran Hermano

Etchegoyen profundizó en el tema: “Y la culpa de todo la tienen los protagonistas, porque la realidad es que hicieron todo mal sentimentalmente. A mí me habían comentado en su momento que Nacho y Coti empezaron a salir mucho antes que hacerse pública la relación. La Tora porque tampoco pudo sostener ese vínculo con Nacho y el Conejo porque ya sabemos de sus infidelidades a su ex. Pero más allá de eso están pasando cosas que merecen ser contadas. Como, por ejemplo, la alianza que han hecho la Tora y el Conejo para batallar contra sus exs después de meses de la ruptura”.

Y agregó: “A mí alguien me dijo que tanto la Tora como el Conejo no los pueden ver juntos a Nacho y Coty. Van a hacer cualquier cosa para separarlos y me pareció un montón. Si esto es cierto, no sé qué les molestará si ya pasó bastante tiempo. A mí me describieron esta semana el modus operandi de los ex “Gran Hermano” para afectar la pareja de ellos, hasta incluso me dijeron que le pidieron un trabajo a una bruja”.

Muchos cibernautas, al comentar la noticia, recordaron el clásico tema “Brujería”, de “Los tipitos”, que dice: “Velas, paños rojos, crucifijo, ristra de ajo… hice brujería”.

Para entender lo ocurrido es importante recordar que el Conejo era pareja de Coti y Nacho salía con la Tora, hasta que, repentinamente, Nacho rompió con su novia y comenzó a salir con Coti.