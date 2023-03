El motivo por el que mandaron a Nati Jota a la Antártida: "Estoy..."

"Orgullosa de poder acercarles la Antártida Argentina. Y yo cumpliendo otro sueño de esos que no sabía que tenía, conociendo un lugar ÚNICO y con el privilegio de poder compartirlo con ustedes. Eso es lo más especial de todo. Acá, en la Base Marambio (no puedo creer que digo Base Marambio y no es un chiste refiriéndome a un lugar recóndito -pero no tanto-) viven entre 80 y 200 personas, depende de la etapa del año, lejísimos del continente, con un clima super hostil, con una misión especial y en comunidad colaborándose todos entre todos, cada uno con su aporte y su rol. Nada, un flash. Y no saben qué amorosa la gente de acá, orgullosa de nuestra Antártida y mega servicial. Bueno, ¡los amo! Gracias por acompañarme e impulsarme en cada paso. Ya les seguiré contando y mostrando más", fueron las palabras que utilizó Nati Jota para contarle a sus miles de seguidores que estaba en la Antártida.

Para quienes la atacaron, la modelo y conductora expresó: Para sacar algunas dudas, porque leo información falsa replicándose y de manera sañosa. Estoy formando parte de un proyecto de divulgación sobre la Antártida Argentina, proyecto que pertenece a una productora que realiza contenidos educativos para jóvenes. No me trajo ningún medio particular".

Y agregó: "Entiendo que haya desconocimiento y en parte esa es mi misión, pero para los que cuestionan cómo vine o por qué vine como vine o si vine en un vuelo de línea con un pasaje pagado por no sé quien: la única manera de pisar acá es avión o barco militar (¡no hay vuelos comerciales!), en mi caso avión, y lejos de utilizarse por mí sola (¿¿¿Quién eraaa?? ¿¿¿Quién puede pensar eso???), había como otros 60 pasajeros más, entre científicos, personal, militares, otros periodistas, etc.; y víveres necesarios para las bases. El Hércules (el avión) en verano hace viajes con fluidez (siempre que el clima acompañe) entre Rio Gallegos y Base Marambio para hacer intercambios de personal y "cosas" varias".