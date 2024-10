El mejor amigo de Pampita defendió a Roberto García Moritán y complicó a la modelo: qué dijo

El hotelero sorprendió a todos al elogiar al ex de Ardohain : “La verdad que es una tristeza si es que esto se terminó. Ojalá que no, porque yo lo conozco a Roberto, y es una persona que siempre ha sido un lord con nosotros, con sus amigos, con Caro. Conozco a la familia de él, divina. Era de esas parejas de amigos que uno tiene y decís ‘es para toda la vida’. Todo soñado ”.

Qué dijo el amigo de Pampita tras la separación de Roberto García Moritán

Oliveri reconoció: “No entiendo nada. Me pregunto qué pasó así que tengo la esperanza de que esto mejore y vuelvan atrás. No sé qué va a pasar porque Caro, que es la que tiene que hablar, no dijo nada y no sabemos qué pasó ese maldito 20 de septiembre. Si dejó en claro, y me parece importante, que es que las mujeres no están locas. O sea, no es que no hubo una palta, que no hay esto. O sea, las cosas suceden”.

En ese punto, el hotelero desmintió el mito de que Pampita es rica: “Yo conozco a Caro y es una mujer muy trabajadora, muy trabajadora, porque ella tiene que trabajar para vivir. No es heredera de nadie. Así que a veces la gente se olvida de eso. Ella trabaja mucho. Ahora se fue a trabajar a Chile. O sea, no para. No para porque tiene que facturar. Y no se detiene, tiene una fuerza enorme”.

Gabriel reconoció: “En el programa que estuvimos como cinco años, en ‘Pampita Online’, yo siempre le decía ‘no existen los hombres fieles’, lo creo firmemente. Y ella siempre me decía: ‘No, nada que ver, es tu experiencia, para mí no’. Ella cree firmemente en los hombres fieles y en la familia y en armar una casa linda y tener a tus hijos y los placares ordenados y los mapas de los nenes. Cree firmemente en el armar una familia para ser feliz”.

El hotelero no dudó en contradecir a su amiga: “Personalmente creo que los tipos siempre terminan engañando. Las mujeres también algunas, pero los tipos en especial. Es muy difícil encontrar un hombre fiel, porque si esto se confirma, que no lo sabemos, fueron cinco años, una nena de tres años divina…”.

Finalmente, Gabriel remarcó que todo se solucionará y Pampita y Moritán volverán a estar juntos, aunque desde otro lugar: “A la larga esto va a terminar estando bien, o sea, de manera educada, porque hay una hija de por medio y todo. Este momento supongo que esta irrupción de posteos tiene que ver con aclarar y dejar en claro que, como algunos medios decían, que ella sabía, que lo perdonó varias veces. Todo eso en esos posteos dejó bien en claro que no, que ella no sabía nada”.

Las declaraciones del mejor amigo de Pampita en “Socios del espectáculo”: