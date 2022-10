El lujoso departamento de soltera en el que vivirá Wanda Nara en Turquía

Wanda Nara ya no quiere saber más nada con Mauro Icardi y lo dejó bien en claro mientras estuvo en Argentina. Parece ser que su romance con L-Gante marcha muy bien y ahora que ella debe volver a Turquía no quiere ni cruzarse al jugador de fútbol.

La lujosa vivienda familiar en la que se iba a instalar el ahora ex matrimonio quedó solo para Mauro Icardi porque ella cambió sus planes y se buscó un superdepartamento de soltera en Estambul. El chiste no le salió para nada barato pero Wanda Nara hará lo posible para no tener que convivir con su ex.