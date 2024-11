El "irresistible" método que usa Luciano Castro para seducir a todas sus parejas

Todo comenzó cuando Majo Martino soltó: “Sabrina lo que dice, además de que Luciano es un infiel serial, dice que él quiere la atención de todas. Él tiene esa personalidad”.

“A mí me dijeron algo, pero...”, intentó hablar Estefi, pero su compañera la interrumpió para seguir con su relato: “Y otra cosa, una frase que dijo Sabrina, que es muy cierta, y que hay hombres que son así, dice que ‘desean lo que no tienen, y hoy no me tiene a mí’. Entonces, por ende, la desea ella. Cuando la tenía ella y estaba casada con ella, deseaba a tantas otras mujeres. Y así sufría Sabrina”.

En ese punto, Berardi reveló información muy fuerte sobre el galán: “A veces los tipos con tal de... dicen cualquier cosa. Entonces, hay que ver qué le dice a Griselda, porque son tremendos. A mí lo que me dijeron, que es peor de lo que estás diciendo vos, Majo, y voy a ser cuidadosa con mis palabras, pero me lo han dicho chicas que salieron con él, es que a las minas les quema la cabeza”.

Carmen Barbieri quiso saber, antes de defender a Castro, “¿qué es quemar la cabeza? Por ejemplo…”

Estefi prefirió no ser demasiado explícita para no herir susceptibilidades (ni afrontar un juicio por calumnias e injurias): “No voy a decirlo. Les quema la cabeza, que termina... Que las enloquece. No voy a ampliar. Pensá lo que quieras”.

Embed - "¡DEJATE DE JODER CARMEN!" La reacción impulsiva de Estefi Berardi que no bancó su postura "cuernos"

La denuncia de Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani, la actual pareja de Luciano Castro

La ex modelo aseguró: “Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa con ella. Había una obsesión cuando yo estaba casada con Luciano y embarazada y ella mandaba mensaje, mensaje y mensaje. Después, si pasó algo, no lo sé”.