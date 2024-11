Bake Off Famosos: tras la salida de Damián de Santo, otros tres participantes quedaron en la cuerda floja

Tras una etapa llena de quejas del jurado para los participantes, los mejores en la etapa técnica fueron Callejero Fino y Cande Molfese. Finalmente, el jurado eligió a Callejero Fino como el N° 1 en la preparación técnica.

Desde ahí el cantante está apodado de otra manera, ahora es conocido por sus compañeros como Pastelero Fino.

