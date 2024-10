El insólito motivo por el que L-Gante bloqueó a Wanda Nara tras su paso por Bake Off

"Por supuesto, mil veces, claro que sí, te entiendo, yo te creo", le dijo Susana.

Minutos después, Wanda comentó: "Vino el otro día a Bake Off". Y agregó: "Se enojó conmigo, me bloqueó, pero no es culpa mía, lo editaron mucho, dijo".

"Me mandó un mensaje, me dijo de todo", aseguró.

Más adelante, Susana le preguntó por la famosa foto de L-Gante con la China Suárez por la cantante de Bad Bitch se habría enojado. "Yo me hice muy amiga de él y después al tiempo ella lo invitó a una avant premiere y yo sentí que fue a propósito", contó Wanda.

"De parte de los dos me pareció muy raro. A él le dije que me parecía mal porque él sabía todo la historia, todo lo que había pasado. Siento que fue algo generado más para la prensa y cuando un amigo me hace una cosa así me lastima", aseguró la empresaria.

¿L-Gante celoso de Callejero Fino? Así reaccionó cuando le preguntaron por su cercanía con Wanda Nara

Tras las especulaciones de la súper buena onda y sugerente complicidad que se generó entre Wanda Nara y Callejero Fino durante las grabaciones de Bake Off Famosos (Telefe), L-Gante se refirió a la nueva relación de su amiga y fue claro al responder si está celoso.

Consultado por Socios del espectáculo (El Trece) en primer lugar sobre una fotografía en la que se lo vio junto a Wanda, Paco Amoroso y Ca7riel, Elián Valenzuela explicó: “Estuvimos la otra vez en la casa de ella, tomando algo, comiendo y grabando. Me llevo bien con ellos dos y con Wanda también".

Y agregó: "De vez en cuando, cuando estoy, la asesoro a Wanda en la música, pero lo hacemos para pasarla bien. Ella está haciendo buena música, música fiestera”.

En tanto, inevitablemente llegó la consulta sobre si le tiene celos a Callejero Fino, quien participa actualmente en el reality pastelero que conduce la mayor de las Nara y ya mostraron la enorme complicidad que hay entre ellos.

“¡No! Como soy yo, no me tendría que poner celoso. No, olvidate”, dijo sin dudarlo, al igual que repitió su postura cuando le preguntaron lo mismo sobre Mauro Icardi, nada menos que el marido de Wanda.

“La última vez que hablé con Wanda creo que fue hace una semana, por ahí. Está todo en orden, todo bien. Hemos grabado varias canciones, están ahí guardadas, las escuchamos de vez en cuando. Habría que activar alguna canción de todas las que hemos grabado”, concluyó, en tanto, L-Gante sobre un posible nuevo lanzamiento conjunto con su amiga.