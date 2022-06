El hijo de El Potro Rodrigo sorprendió con una revelación paranormal

“Yo no lo puedo creer. Me pasó hace unos días que grabé mi nuevo videoclip en Zona Sur y se me acercó un chico y me dijo que quería escuchar mi arte. Me preguntó dónde podía buscar mi material y me dijo que venía del barrio Rodrigo Bueno y yo le digo ‘¿qué?’. No hay chance de que justo se de la coincidencia. No puede ser, acá está mi viejo dije yo”, relató muy conmovido Ramiro Bueno.

Ramiro es fruto del amor que alguna vez se tuvieron el músico y Patricia Pacheco. Además, sobrevivió al accidente automovilístico donde murió el autor de "Lo mejor del amor".

ramiro bueno.webp Ramiro iba en la camioneta en la que se accidentó El Potro Rodrigo.

"Estas señales que recibí me generan amor y alegría siempre, porque sino lo tengo que tomar para un lado de tirarme para abajo y preguntarme el por qué de ciertas cosas".

El retoño de Rodrigo reconoció que en las fechas como esta se pone muy sentimental pero que aprovecha esa tristeza para escribir mejores letras. Es que también se dedica a la música, el legado que le dejó su El Potro Rodrigo.

“Se hace muy difícil pero, en base a eso, yo me pongo muy sentimental y trato de aprovechar eso a la hora de escribir. Todo lo que cargo adentro, puedo plasmarlo en una hoja y puedo escribir letras que salen desde lo más profundo, está buenísimo aprovechar esas situaciones”, cerró.