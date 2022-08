El guardaespaldas de Wanda, ¿su amante?: "Todo lo que ella quiso lo..."

La empresaria mediática se está divorciando del jugador, pero mientras Carmen, su ex empleada, la acusa a viva voz de que no le pagó el sueldo e incluso que la dejó varada en Italia sin poder volver a su casa. En medio de esta ensalada de nombres y situaciones apareció Agustín Longuiera, quien supo cuidar a Wanda cuando tuvo la inauguración de su comercio en Buenos Aires.

Mientras en LAM hablaban del lío de la botinera con la empleada, Agustín decidió aprovechar la situación para desnudar su alma señora: "Siempre fui un caballero, trabajé siempre muy profesional. Todo lo que ella quiso lo tuvo, yo hice todo lo que ella me pidió”, arrancó diciendo, y luego se tiró la bomba: "Lo único que te puedo decir es que con Wanda estuvimos las veces que quiso, donde quiso y cuando quiso”, declaró.

wanda.jpg Wanda, Mauro y el guardaespaldas. ¡Qué trío!.

Como si fuera poco le echó más leña al fuego Longuiera: "Ella dijo que no tenía ningún vínculo ni relación conmigo cuando no fue así. Eso me dolió más que nada, pero bueno, yo lo entendí que fue para salvar la pareja y la relación, para que no se hable de lo que pasó”, expresó.

Pero bueno, pese a tener el corazón con agujeritos y asegurar que con Wanda hubo fuego, reveló una conversación que habría mantenido con la mediática: "le dije que si no estaba bien no era recomendable seguir para estar mal siendo que los dos son jóvenes y tienen toda la vida por delante y si tienen que rehacer su vida con otra persona, que lo hagan”, cerró.

¡Teléfono para Icardi y Wandita!.