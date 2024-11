El estado de Jorge Lanata: el inesperado mensaje de Elba Marcovecchio que conmocionó a los seguidores del conductor

Elba remarcó: “Para mí, Jorge siempre está. Es mi pareja, mi compañero desde el día uno. Yo no siento soledad, siento su compañía, y estoy segura de que él siente la mía y la de sus afectos. Hablamos de música, arte, y le cuento cosas de mis chicos".

Marcovecchio también se refirió a la fuerte personalidad de Lanata y su pasión por el trabajo: “A Jorge le encanta estar activo, escribir, y yo creo que debería tener más tiempo para dedicarse a eso. Es alguien con mucha creatividad y una mente maravillosa”.

La mujer recordó los momentos más difíciles de estos cinco meses de internación: “Seis veces le salvaron la vida en el Hospital Italiano. Fueron días muy duros, pero la fuerza de Jorge, el amor de la gente que reza por él y el trabajo del equipo médico lo están ayudando a salir adelante. Jorge quiere salir, quiere volver a casa”.

Acerca de su conflicto con las hijas del conductor, Elba dijo: “A los hombres no les gustan los problemas y, aunque vos no lo creas, a mí tampoco me gustan los problemas, a mí me pagan para solucionar problemas. Yo llego a casa y no tengo problemas, de hecho, con Jorge tenemos una relación muy poco conflictiva, él trabaja mucho y yo trabajo con problemas”.