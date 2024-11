Hackearon a Wanda Nara y publicaron una foto íntima tremenda: mirá

Los delincuentes también cambiaron la imagen principal del perfil y pusieron una fotografía de la hermana de Zaira Nara junto a su exmarido correspondiente a “Amor verdadero”, el tema que ella le dedicó al futbolista a fines de abril de este año; no contentos con esto, poco después atacaron la página en Facebook de Wanda y lograron cerrarla.

Hackeo-Wanda-Nara.jpg

Además de Wanda Nara, L-Gante también fue intimidado

Días atrás, lanueva pareja de Nara denunció que personas cercanas a Icardi habían inhabilitado sus redes sociales: “No pude ver lo que él puso sobre mí porque me hackearon casi todas las redes, también por culpa del mismísimo”.

Los ciberdelincuentes desactivaron la cuenta oficial del cantante, @lgante_keloke, y también la nueva cuenta que intentó abrir, @lgante.elian.

El músico denunció esta situación: “Los Icardi fans me cerraron otra vez el Instagram. Qué dolidos ellos y su ídolo”.

Tamara Báez, la ex mujer de L-Gante, también fue atacada y no dudó en contarlo: “Recibí demasiadas amenazas. No me está agradando esto. Es un montón. Tengo cada mensaje diciéndome cosas horribles hacia mí y mi hija de personas de otro país. Es un bajón tener que estar pasando por esto. Nosotros siempre vivimos una vida normal”.

La influencer reprodujo algunos de los mensajes intimidatorios que recibió, supuestamente, de los fans de Icardi: “Dile a L-Gante que nunca más mencione el nombre del Galatasaray. Debería mantenerse alejado de la esposa de Icardi. Hay aficionados del Galatasaray en todo el mundo. Adviértele que, si publica sobre Galatasaray, tanto usted como él saldrán perjudicados”; “Cuida al padre de tu hija. Si se enfrenta a los turcos la cosa acabará mal”.