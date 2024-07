El encantador video casero de Natalia Oreiro que volvió locos a sus fans

Para prender el horno, Natalia Oreiro utilizó leña y luego pasó directamente a buscar los ingredientes que necesitaba para cocinar.

En el video se puede ver que la artista tiene platos, vasos, utensilios y frascos acomodados en una espectacular estantería de pared, a la cual debe acceder con una escalera para tomar las cosas que se encuentran más arriba.

image.png Natalia Oreiro en su cocina de ensueños

Para la receta utilizó una batidora muy moderna, varios moldes aptos para horno y finalmente obtuvo un cheesecake de limón que se veía delicioso.

En X rápidamente se viralizó el video de la cocina de Natalia Oreiro y los internautas dejaron comentarios como: "¿Pero dónde vive Natalia Oreiro, en la mansión Burns?", "Necesito esa cocina", "La casa de Natalia Oreiro tiene las mismas vibras que ella, no sé cómo explicarlo", "Por favor, lo harta que estoy de no ser Natalia Oreiro y poder cocinarle un budín a Ricardo Mollo", "Natalia Oreiro no tiene que sacar una sartén encima de otra sartén".

El video de Natalia Oreiro cocinando que es furor en las redes