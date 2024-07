El emocionante show de Celine Dion cantando bajo la lluvia desde la Torre Eiffel

La canadiense, de 56 años, ya había actuado en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Pocos la imaginaban en París al ver el impactante pasaje del reciente documental "Je suis: Céline Dion", donde aparece sacudida por espasmos, vencida por el dolor, en medio de una crisis, debido a que sufre de Síndrome de la Persona Rígida (SPR).

Esta rara patología neurológica sin cura conocida la ha obligado a abandonar su carrera. “Como muchos de ustedes saben, fui diagnosticada en otoño de 2022. Tratar de superar este trastorno está siendo una de las experiencias más duras de mi vida, pero sigo convencida de que algún día volveré a los escenarios y llevaré una vida lo más normal posible. Quiero enviar ánimos a todos aquellos que también estén afectados. Nosotros podemos”, había dicho en marzo pasado, al concientizar sobre su enfermedad.

Dion tiene un vínculo especial con Francia, donde explotó con el disco "D'eux" (1995), escrito por el compositor francés Jean-Jacques Goldman. En 1997, el planeta sucumbió con "My heart will go on", en la banda sonora de la superproducción "Titanic" de James Cameron.