José "Pepe" Villa renovó mandato en UPCN: gestión, obras y su mirada sobre la política en 2026

José “Pepe” Villa renovó su mandato al frente de UPCN este 9 de abril, en unas elecciones en las que no hubo lista opositora. En las afueras de la sede central de calle Sarmiento, el dirigente estuvo acompañado por militantes y afiliados tras confirmarse su continuidad.

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En cuanto a la gestión, Villa adelantó que uno de los principales lineamientos será reforzar los servicios para los afiliados, especialmente en lo que respecta a la salud. “Vamos a tratar de mejorar lo que tenemos y cubrir lo que la obra social no alcanza. Habrá que hacer esfuerzos y ajustar en algunos aspectos, pero la salud del afiliado y su familia es fundamental”, expresó.

Además, mencionó que se proyectan algunas obras y la compra de equipamiento, aunque aclaró que serán evaluadas en función de las posibilidades económicas del gremio.

Consultado por el escenario político, el dirigente se mostró alejado de la actividad partidaria. “La política ya pasó para mí, no me interesa”, aseguró. Sin embargo, dejó una lectura sobre el contexto nacional: “Está todo muy dividido. Todos quieren ser candidatos y así es imposible. Si no se dejan de lado las ambiciones personales y no se ordenan detrás del que mejor mida, van a perder”.

Respecto al futuro inmediato, confirmó que el actual mandato se extenderá hasta octubre, cuando se produzca el recambio formal de autoridades. En ese marco, reconoció que la comisión directiva sufrió múltiples cambios en los últimos años. “Ha habido muchas modificaciones, gente que falleció, que se jubiló o que ya no puede continuar. Se ha renovado bastante, aunque se mantienen los sectores más cercanos”, señaló.

Un proceso electoral atravesado por conflictos

El camino hacia la reelección no estuvo exento de tensiones. Desde el inicio, sectores opositores encabezados por Alejandro Savoca y Carlos Quinteros intentaron competir con una lista alternativa, pero la misma fue impugnada por la Junta Electoral debido a presuntas irregularidades formales, principalmente vinculadas a avales y requisitos administrativos.

La decisión generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, que presentó al menos cinco amparos judiciales para poder participar de los comicios. Sin embargo, todos fueron rechazados.

El conflicto escaló hasta la intervención de la Junta Electoral Nacional, que finalmente ratificó la invalidez de la lista opositora y dejó allanado el camino para la reelección de Villa sin competencia.