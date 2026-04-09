jueves 9 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Política

José "Pepe" Villa renovó mandato en UPCN: gestión, obras y su mirada sobre la política en 2026

El dirigente fue reelecto sin competencia y planteó como eje mejorar prestaciones para afiliados, con foco en la salud. También opinó sobre la fragmentación política a nivel nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-04-09 at 19.36.30

José “Pepe” Villa renovó su mandato al frente de UPCN este 9 de abril, en unas elecciones en las que no hubo lista opositora. En las afueras de la sede central de calle Sarmiento, el dirigente estuvo acompañado por militantes y afiliados tras confirmarse su continuidad.

Lee además
la diputada fernanda paredes, dura con el regimen penal juvenil: ¿que se rompio en la sociedad? video
Off the récord

La diputada Fernanda Paredes, dura con el Régimen Penal Juvenil: "¿Qué se rompió en la sociedad?"
la cgt confirmo movilizacion a plaza de mayo para el 30 de abril
Acto

La CGT confirmó movilización a Plaza de Mayo para el 30 de abril

En cuanto a la gestión, Villa adelantó que uno de los principales lineamientos será reforzar los servicios para los afiliados, especialmente en lo que respecta a la salud. “Vamos a tratar de mejorar lo que tenemos y cubrir lo que la obra social no alcanza. Habrá que hacer esfuerzos y ajustar en algunos aspectos, pero la salud del afiliado y su familia es fundamental”, expresó.

Además, mencionó que se proyectan algunas obras y la compra de equipamiento, aunque aclaró que serán evaluadas en función de las posibilidades económicas del gremio.

Consultado por el escenario político, el dirigente se mostró alejado de la actividad partidaria. “La política ya pasó para mí, no me interesa”, aseguró. Sin embargo, dejó una lectura sobre el contexto nacional: “Está todo muy dividido. Todos quieren ser candidatos y así es imposible. Si no se dejan de lado las ambiciones personales y no se ordenan detrás del que mejor mida, van a perder”.

Respecto al futuro inmediato, confirmó que el actual mandato se extenderá hasta octubre, cuando se produzca el recambio formal de autoridades. En ese marco, reconoció que la comisión directiva sufrió múltiples cambios en los últimos años. “Ha habido muchas modificaciones, gente que falleció, que se jubiló o que ya no puede continuar. Se ha renovado bastante, aunque se mantienen los sectores más cercanos”, señaló.

Un proceso electoral atravesado por conflictos

El camino hacia la reelección no estuvo exento de tensiones. Desde el inicio, sectores opositores encabezados por Alejandro Savoca y Carlos Quinteros intentaron competir con una lista alternativa, pero la misma fue impugnada por la Junta Electoral debido a presuntas irregularidades formales, principalmente vinculadas a avales y requisitos administrativos.

La decisión generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, que presentó al menos cinco amparos judiciales para poder participar de los comicios. Sin embargo, todos fueron rechazados.

El conflicto escaló hasta la intervención de la Junta Electoral Nacional, que finalmente ratificó la invalidez de la lista opositora y dejó allanado el camino para la reelección de Villa sin competencia.

Temas
Seguí leyendo

Qué hay detrás de la foto entre cuatro dirigentes peronistas post charla de Ofelia Fernández

Para Milei, las mejoras "no avanzan a la misma velocidad para todos"

La Justicia ordenó levantar el secreto bancario de Manuel Adorni y su esposa

El gobernador de La Pampa anunció que acudirá a la Justicia para frenar la Ley de Glaciares

Se confirmó la salida de un funcionario con un cargo clave: de Deportes, a la Legislatura

Así se vota en las elecciones de UPCN, con Villa como única lista

La escribana dijo que le presentó a Adorni a las policías que le prestaron USD 100 mil: "Estoy segura de que lo va a pagar"

Los docentes sanjuaninos marcharon en los alrededores del Centro Cívico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
como avanza en san juan el plan de salud mental y antiadicciones con casa activa: 130 camas y 12 meses de recuperacion
Abordaje integral

Cómo avanza en San Juan el Plan de Salud Mental y antiadicciones con Casa Activa: 130 camas y 12 meses de recuperación

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena
Justicia Federal

Reconocido empresario sanjuanino, que estaba procesado por contrabando, zafó de la condena

Un policía terminó a las piñas con un paciente en el centro de salud de La Rotonda
Video

Un policía terminó a las piñas con un paciente en el centro de salud de La Rotonda

Imagen del ave que fue confundido con un pichón de cóndor.
Mundo animal

Intentaban rescatar a un pichón de cóndor andino y se llevaron una sorpresa

El ministro Marcelo Lima, miembro de la Corte de Justicia de San Juan.
No se salva nadie

Un ministro de la Corte de Justicia de San Juan fue víctima de un robo en su casa quinta en Albardón

Imagen ilustrativa
En la Justicia Federal

Una familia gitana de Santa Fe será juzgada en San Juan por un caso de trata de una adolescente

Te Puede Interesar

Este es Sergio Núñez, el imputado en la tragedia vial.
Tribunal de Impugnación

Un juez ratificó la prisión preventiva del conductor que se cruzó de carril y mató a un ciclista en Médano de Oro

Por Redacción Tiempo de San Juan
El fútbol sanjuanino, ¿muy lejos de que los jugadores gays puedan salir del clóset?
Silencio de vestuario

El fútbol sanjuanino, ¿muy lejos de que los jugadores gays puedan salir del clóset?

José Pepe Villa renovó mandato en UPCN: gestión, obras y su mirada sobre la política en 2026
Política

José "Pepe" Villa renovó mandato en UPCN: gestión, obras y su mirada sobre la política en 2026

Además de los cuatro dirigentes nombrados, en la foto también aparece Jaqueline Yubel, funcionaria de Rawson y presidenta de la Juventud Peronista. 
Encuentros

Qué hay detrás de la foto entre cuatro dirigentes peronistas post charla de Ofelia Fernández

Imagen ilustrativa.
Impacto

Caos en el comercio de San Juan por la caída de Mercado Pago: "Se perdieron ventas"