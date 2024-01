El durísimo cruce entre Sabrina y Catalina en "Gran Hermano": "¡Sos...!"

Su compañera no se quedó callada y le contestó: “ No sé cómo llegaste a médica, ¡te juro! ”.

En ese punto, la situación comenzó a descontrolarse, porque la médica le dijo a la contadora: “No me parecés tarada, ¡me parecés taradísima!”.

Sabrina, ni lerda ni perezosa, le contestó: “¡Sos una víbora!”. Ante el insulto, Catalina redobló la apuesta: “¡Y vos sos una falsa, lo más tarado del mundo y una calientap… de todos tremenda!”.

Curiosamente, la contadora se tomó este insulto con calma: “¡Ya quisieras ser vos!”.

Catalina le respondió: “¡Pobre tu novio afuera! Cortala con mi laburo. ¡No tenés ni idea cómo llegué a ser médica! Con el cerebro, no con la con… y las tet…”

La joven le replicó: “Yo soy contadora y no lo logré ni con la con…, ni con las tet…”.

Catalina cerró la discusión con una tremenda ironía: “¿Pero trabajás de eso o trabajás de otra cosa?”.

Video con la pelea completa entre Catalina y Sabrina en “Gran Hermano”:

La pelea completa de Catalina y Sabrina: insultos con acusaciones sin filtro - Gran Hermano

Catalina Gorostidi, una chica picante

“Fui muy botinera. Básicamente fue como salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano a la misma vez”, sostuvo la médica pediatra que tiene a su cargo la jefatura de guardia en el Hospital de Niños de Santa Fe.

Catalina reconoció: “Yo no es que paso desapercibida, siempre llamo la atención. Soy médica pediatra, pero creo que este es mi sueño. Me encanta subir fotos. Quiero ser yo misma, en 21 años literalmente no conocí a nadie como yo”.