El durísimo castigo de Gran Hermano a los jugadores por romper las reglas del juego

La dura sanción que recibieron los participantes de Gran Hermano

"No obstante, este fin de semana, comprobé en varias ocasiones que incumplieron esta orden. Por lo tanto, les notifico que habrá una sanción. Primero, déjenme recordarles que mañana contarán sólo con el 25 por ciento del presupuesto para comprar en el supermercado. Ya saben, debido al abandono grupal de la prueba del jueves pasado", continuó.

Por su parte, haciendo referencia al nuevo incumplimiento, el locutor explicó: "Ahora, a raíz de esta nueva falta, quiero informarles que para la compra de la semana que viene contarán sólo con el cincuenta por ciento del presupuesto. Esto en caso de que ganasen la prueba. Pero escuchen con mucha atención. Si llegaran a perder la prueba, nuevamente contarán con un 25 por ciento".

"Esto no termina aquí, señores. Les pido silencio y escuchen. A esta sanción que acabo de anunciarles por desobedecer mi orden les voy a sumar otra. Durante toda una semana desde este mismo momento no podrán hacer uso del gimnasio. Espero que, de ahora en más, no me hagan repetir las indicaciones y disposiciones que habían sido formuladas con toda claridad anteriormente. Comprendan que hay un reglamento y protocolos que se deben respetar", concluyó de forma tajante.