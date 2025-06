El dramático momento que vivió Marcela Tinayre en medio de los festejos del PSG en París

Tinayre continuó describiendo lo que vivió mientras intentaba calmar el ardor en sus ojos: “La celebración fue increíble, pero se notaba un ambiente muy controlado. La policía estaba muy tensa, preocupada por mantener el orden. Había gente subiéndose a fuentes y monumentos. La avenida desde el Arco del Triunfo hasta la Plaza de la Concordia era un mar de personas. Cuando empezaron los incidentes, muchos corrieron hacia la Torre Eiffel. Me olvidé de grabar todo por el caos del momento”.

Luego, compartió su impresión sobre lo que vivió emocional y físicamente: “Estoy agitada, pasamos mucho miedo. Cuando la gente empezó a avanzar hacia donde estábamos, nos vimos obligadas a escapar. Yo estaba filmando desde la vereda para tener una buena toma de toda la avenida, que tiene una pendiente importante hacia el Arco del Triunfo. La verdad... estoy un poco loca por meterme ahí”.

En otra publicación, Tinayre mostró cómo la ciudad seguía en ebullición, con fuegos artificiales iluminando el cielo, bocinazos y un fuerte despliegue policial en las calles. Más tarde, cuando la situación se calmó, ella y su amiga decidieron tomarse un respiro. “Después de la corrida, París sigue siendo París. Nos tomamos un champagne para relajarnos. Ganó el PSG 5 a 0, la ciudad está de fiesta. Aunque también hubo momentos muy violentos”, escribió junto a una imagen de dos copas en una mesa al aire libre.

Esta no fue la única experiencia complicada de Tinayre en su paso por Francia. Al llegar al aeropuerto, también se encontró con dificultades: “Apenas aterricé, había un caos con los taxis, se peleaban entre ellos”, contó en otro video. La huelga de taxistas hacía casi imposible conseguir transporte. “Finalmente me llevó un señor japonés que manejaba como loco por la autopista, pero no dije nada con tal de que me llevara”, bromeó.

Además, mencionó que ayudó a turistas argentinos que tenían problemas con el idioma y no entendían las indicaciones en francés. “Hace varios días que hay paros en París”, explicó Tinayre, y minimizó el asunto diciendo: “Pasa en todos lados, no hay que quejarse tanto”. Para completar el cuadro, el mal clima —con lluvias y bajas temperaturas— también dificultó su estadía en la ciudad.