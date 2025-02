El difícil momento de Susana Giménez: qué le sucedió a su hija

En ese momento, de Brito se refirió a su último contacto con la diva: “Le mandamos un beso grande a Mecha, que la adoramos y Susana. Yo hablé la semana pasada con ellas y estaban contentas que estaban de vacaciones en Nueva York. Va a salir todo bien”.

Cabe destacar que a mediados de 2024, la hija de Susana había tenido que ser intervenida en la cadera. En aquella oportunidad, Mercedes fue atendida en el Sanatorio Otamendi. “Mecha sufre artrosis, entonces van a hacer un reemplazo de prótesis. Para llegar a la cirugía es porque ya sufría mucho dolor, si no la evitan”, explicó Natalie Weber, panelista de Desayuno Americano (América TV).

“Se trata de una operación de cadera, un reemplazo articular con prótesis. Es bastante riguroso y va a llevar un post operatorio importante”, agregaron desde el piso. “Es un cambio de hueso, Susana ya lo tuvo”, comentó el periodista Paulo Vilouta. La operación siempre es fácil, pero hay que pasarla”, agregó.

En aquella oportunidad, también había dejado todo en manos de Alejandro Druetto, el médico que operó a su mamá hace unos diez años. Luego de permanecer un día internada en el Sanatorio Otamendi, la heredera de la diva habló con este medio y dio detalles de su estado de salud, tras recibir el alta.

En diálogo con Teleshow, Mecha comentó: “Estoy perfecta, salí perfecta, no me duele nada. Ya me voy a casa. Gracias por preocuparse. Todo más que bien”. Las primeras versiones que surgieron desde que llegó a la institución médica indicaban que la presentadora iba a acompañarla en su estadía en la clínica pero finalmente, no asistió ninguno de los dos días y todo quedó en especulaciones.

“Mamá no va a venir, se fue a Punta del Este”, había aclarado Mecha sobre ese punto. Las versiones de la posible visita de Susana Giménez se dieron cuando trascendió la noticia sobre su operación durante la emisión Desayuno Americano (América). Sarrabayrouse estuvo en manos del doctor Alejandro Duetto, que realizó el mismo procedimiento a la diva de los teléfonos.

Respecto a la intervención de Giménez, fue operada hace más de una década atrás, cuando se reemplazó su cadera izquierda a tan solo meses de ser intervenida del lado derecho del mismo hueso. En ese entonces, optó por el Sanatorio Los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo. En una cirugía programada, la presentadora fue cuidada por el equipo del mismo doctor que tiene su hija.

Otro de sus pasos por el quirófano tuvo lugar a fines de 2017, en la misma clínica que fue internada años antes. Bajo el equipo de doctor Druetto y el doctor Jorge Lantos, la animadora fue operada de la cadera izquierda. En ese entonces, uno de los especialistas comentó que había tenido una recuperación y evolución favorable, lo cual luego quedó en evidencia tras darle el alta unas semanas más tarde.